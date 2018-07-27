Здравствуйте. Есть сайт на CMS WP, в нем статьи с фото и в тексте активные исходящие ссылки на сторонние сайты Нужен скрипт, или плагин что б раз запустить и все активные ...
GUI для Asterisk на PHP
Необходимо написать web интерфейс для Asterisk. Упрощенный аналог Freepbx или Sipnet АТС.
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