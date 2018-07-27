GUI для Asterisk на PHP

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Необходимо написать web интерфейс для Asterisk. Упрощенный аналог Freepbx или Sipnet АТС. 

AsteriskPHP
7 лет назад
Aviator1
Антон 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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