Программист на доработку WebAsyst.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Ищем исполнителя на доработку сайта  на движке WebAsyst. Необходимо подключить страницу и поправить дизайн и функционал, поставить необходимые моды, оптимизировать под seo. Опыт работы с данным движком обязателен. Умение работать в оговоренный срок, не пропадать, быть на связи скайп или другие средства связи.

Webasyst
7 лет назад
WebTechnick
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров