В админке требуется сделать управление пользователями: добавление/изменение/удаление. Предполагаемая логика Управления картинками: 1) загруженное пользователем изображение проверяется на безопасность (чтобы скрипт не подгружались в виде картинок), если ...
Необходимо внести несколько правок на сайте CMS 1с Bitrix
1. Настроить хлебные крошки, дублируются пункты http://mmm.tuutshop.ru/catalog/zhenskie/dzhinsy/
2. Авторизацию и регистрацию вывести в попап окошки http://mmm.tuutshop.ru/register/
3. Добавить в авторизацию и в регистрацию проверку email , чтобы не было возможности регистрации повторно
4. Выпадающее меню в "Сервис" разбивается на две колонки, необходимо сделать один пункт под другим
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