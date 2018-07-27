Необходимо внести несколько правок на сайте CMS 1с Bitrix

1. Настроить хлебные крошки, дублируются пункты http://mmm.tuutshop.ru/catalog/zhenskie/dzhinsy/

2. Авторизацию и регистрацию вывести в попап окошки http://mmm.tuutshop.ru/register/

3. Добавить в авторизацию и в регистрацию проверку email , чтобы не было возможности регистрации повторно

4. Выпадающее меню в "Сервис" разбивается на две колонки, необходимо сделать один пункт под другим