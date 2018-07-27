Сделать правки на сайте Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок181 просмотр

Здравствуйте. 

Необходимо сделать правки на рабочем сайте. Изменить переходы, поправить кнопки, оптимизировать под мобильные устройства и кое что поправить в функционале админки сайта.

Laravel
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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