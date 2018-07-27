Webapi сервис написан на .NET запустить в одной папке с сайтом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

на виндоус сервере

в домене второго уровня

сделать так что бы работал и вебапи и сайт на ангулар

7 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров