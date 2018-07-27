http://nago24.info/kvartiry/ Нужно из списка квартир выводить максимальный процент скидки prntscr.com/kbsoqr в акционный баннер prntscr.com/kbsp0c ну и по клику на баннер, должна срабатывать сортировка "в наличии"+"скидка" оплата по факту (500р) ...
Webapi сервис написан на .NET запустить в одной папке с сайтом
на виндоус сервере
в домене второго уровня
сделать так что бы работал и вебапи и сайт на ангулар
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