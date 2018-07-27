Битрикс - вывод значения в баннер

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

http://nago24.info/kvartiry/

Нужно из списка квартир выводить максимальный процент скидки prntscr.com/kbsoqr  в акционный баннер prntscr.com/kbsp0c 

ну и по клику на баннер, должна срабатывать сортировка "в наличии"+"скидка" 

оплата по факту (500р)

важно ничего не сломать, не задеть, обязательно указать файлы , где были внесены правки

7 лет назад
snevzorova87
Светлана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров