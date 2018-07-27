Добрый вечер! Есть 2 трекера. Трекер №2 отправляет постбэк в трекер №1, но он отправляет статусы, которые уже имеют значение: confirm, decline, trash и другие. Нужно дописать чтобы перед передачей ...
Создание генератора php формы в BB код (С уже готовой формой BB кода).
Честно, даже не знаю, как лучше это расписать. Имеется BB-форма (С различными кодами), она представляет из себя довольно громосткий текст, чего нужно избежать, написав коротенький сайт, где были бы поля для заполнения, которые в дальнейшем просто напросто вставлялись бы в BB код автоматически, без редактирования BB, работа должна идти только с сайтом, в качестве примера, могу привести вот этот сайт, точно такое же нужно, только поменять форму и bb, который он генерирует после вставки > http://lspd.maksa988.su/generators/arrest.php
BB форму вышлю, все уже готово, нужно просто адаптировать его под форму сайта. Желательно узнать цену, время работы особо не ограничено.
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