Сайт с большим количеством субдоменов

Есть сайт povoz.ru. Структура такая: местоотправления.domain.ru/местоназначения можно реализовать алиасами.

Нужен подобный проект, с минимальным количеством отличий – технология работы как и на вышеуказанном сайте; CMS любая на Ваш выбор. Эти ребята реализовали сайт на joomla.

Нужно все кроме текста. Дополнительно – сделать блог с возможностью отображения случайных записей по тегу из блога в футере. Если дочитали до конца – пишите ключевое слово "понял задание". бюджет готов обсуждать.