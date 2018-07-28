Сайт с большим количеством субдоменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Есть сайт povoz.ru. Структура такая: местоотправления.domain.ru/местоназначения можно реализовать алиасами.  

Нужен подобный проект, с минимальным количеством отличий – технология работы как и на вышеуказанном сайте; CMS любая на Ваш выбор. Эти ребята реализовали сайт на joomla.  

Нужно все кроме текста. Дополнительно – сделать блог с возможностью отображения случайных записей по тегу из блога в футере. Если дочитали до конца – пишите ключевое слово "понял задание". бюджет готов обсуждать.

Joomla
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров