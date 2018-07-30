Спарсить сайт

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Завершен3 заявки148 просмотров

Добрый день,

Есть сайт http://proapteki.kz сайт про аптеки на DLE, нужно спарсить на него данные с сайта (сайт в переписке укажу)

DLE
7 лет назад
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$25
1 день
Рекомендую Дмитрия как очень ответственного исполнителя. Работу сделал на отлично, постоянно на связи. Проблем в работе не возникло. Всем рекомендую!
В процессе выполнения проекта Руслан проявил себя как ответственны и грамотный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
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