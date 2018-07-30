Нужно написать фильтр товаров с множественным выбором для NetCat
Спарсить сайт
Добрый день,
Есть сайт http://proapteki.kz сайт про аптеки на DLE, нужно спарсить на него данные с сайта (сайт в переписке укажу)
Выбранный исполнитель
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