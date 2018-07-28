Спарсить график показов кино

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Приветствую,

Необходимо парсить данные о сеансах кинотеатров c kino.kz (в новой версии)

Сделать это нужно на двух CMS DLE, WP

DLEWordPress
7 лет назад
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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Нет заявок фрилансеров