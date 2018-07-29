Понять как работает сайт bet365.com. (JavaScript)

Задача: разобраться как работает сайт bet365.com

Конкретно - найти хранилище куда поступают данные о Live - коэффициентах, чтобы потом это хранилище отпарсить. (писать парсинг не нужно - нужно лишь найти хранилище данных).

Там есть какое то хранилище, куда загружаются все данные.

Интересуемая страница для парсинга

https://www.bet365.com/?&cb=105802118731#/IP/

Как вы можете видеть - там есть вкладки.

И в html-коде видно только активную вкладку.

Поэтому просто парсить html код не получится.

А нужно парсить данные со всех вкладок.

В России этот сайт недоступен.

У меня есть прокси, с которого он работает.

Данные прокси напишу в личку по запросу.