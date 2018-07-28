Не показывать запрещённые ссылки для Украины

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок177 просмотров

Сайт вордпресс.  На сайте есть ссылки и на вк и мейл ру.

Так как для Украины это запрещённые сайты, сайт пытается загрузить их, но не получается и в итоге человек с Украины заходя на сайт, полторы минуты ждёт пока он откроется.

Нужно сделать чтобы эти ссылки не обрабатывались, когда на сайт заходит человек с Украины, чтобы сайт быстро прогружался, без долгих ожиданий загрузки сайта.

WordPress
7 лет назад
Igrokxpx
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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