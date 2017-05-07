Здравствуйте, нужно вывести сайт [url=https://bolezney.net/]https://bolezney.net[/url] из под фильтра яндекса: Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностью - Малополезный контент, некорректная реклама, спам - Позиции сайта в результатах поиска понижены. Фильтр то вешают, то снимают, уже раза 3-4 такое. Писал в ...
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно вывести сайт https://bolezney.net из под фильтра яндекса Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностью - Малополезный контент, некорректная реклама, спам - Позиции сайта в результатах поиска понижены. Фильтр уже висит не первый месяц. Писал в поддержку, всё безрезультатно. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, уже больше месяца на сайт https://bolezney.net весит в яндекс вебмастере фатальная ошибка "Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностью", где подробнее указано "Малополезный контент, некорректная реклама, спам". Рекламы на сайте вообще нет, текст уникальный рерайт. Уже два ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Сегодня утром Яндекс объявил что сайт https://vseokino.online является опасным. Нужно найти на что он ругается. Нарушения и угрозы безопасности на сайте https://vseokino.online Сайт или некоторые его страницы показываются с пометкой «Сайт может быть опасен». В результатах поиска позиции ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Пользователи моего сайта обнаружили странную проверку под гугл посреди экрана, которая потом ведёт на неизвестную мне пуш подписку. Показывается не всем, преимущественно РУ трафику. Мне словить данную проверку ещё не удалось. Нужно найти код, который за это делает.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать anti adblock на сайте dle наподобии как на кинопоиске https://www.kinopoisk.ru/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, на предыдущем сайте ровняли модуль, чтобы корректно отображался для мобильных пользователей. http://prntscr.com/ls4q1q Сменил домен и тему, и проблема вернулась http://prntscr.com/ls4q7x рамки выходят за границы экрана Нужно заново сделать эти правки. p.s. первый сайт рабочий, можно глянуть как там это ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, Нужно изменить внешний вид сайта сменить цвета, шрифты, размеры блоков, дизайн. В общем сделать лёгкий ребрендинг, чтобы отличался от того что есть. Сайт https://liftkino.online/HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сайте с https находит что-то небезопасное. Помогите найти что. Сайт liftkino.onlineЗавершен5 лет назад
Нужно поправить стандартный код похожих записей в DLE, чтобы в них показывались только записи по таким же жанрам и рандомно. Пример уже реализован на сайте https://liftkino.online/3244-umirayushchij-detektiv.html но там версия движка ниже. На 13 движке уже не ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
У меня на сайте был реализован показ похожих записей из тех же категорий, что и сама новость. После обновления движка DLE этот способ перестал работать. Вот как выглядел код 1. В файле /engine/modules/show.full.php Найти: $tpl->set( '{title}', $row['title'] ); Заменить на: $tpl->set( '{id}', ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Сегодня от яндекс пришло сообщение что на сайте вредоносный код. Онлайн проверки других сайтов подтверждают это, самая результативная проверка была тут [url=https://rescan.pro/result.php?50c5c212961cf2b38b87c99fae04184d]https://rescan.pro/result.php?50c5c212961cf2b38b87c99fae04184d[/url] Я так понял что-то на мобильных устройствах показывается. Нужно найти и обезвредить. Сайт liftkino.onlineHTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт вордпресс. На сайте есть ссылки и на вк и мейл ру. Так как для Украины это запрещённые сайты, сайт пытается загрузить их, но не получается и в итоге человек с Украины заходя на сайт, полторы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте указаны ссылки и на вк, яндекс и на мейл ру (в кодах счётчиков) Так как для Украины это запрещённые сайты, сайт пытается загрузить их, но не получается и в итоге человек с Украины заходит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На разных проверках генерация главной страницы сайта занимает 5-7 секунд http://prntscr.com/g3hr1a http://prntscr.com/g3hr4p, на записях 1,5-2 секунды. Гугл pagespeed говорит, что <300 ms - это нормально, но а у меня тогда просто жуть... Проверив разные аналогичные сайты пришёл к ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вот как выглядит сейчас http://prntscr.com/g1i4zv Нужно в эту форму обратной связи dle добавить пункт "прикрепить файл" ну и чтобы он работал, разумеется.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт адаптирован под мобильные устройства, но есть некоторые нюансы, которые нужно поправить. Отцентровать сердечко (моя колекция) http://liftkino.com/ Скриншот: http://prntscr.com/f4rw7e Убрать большие пробелы между фильмами на главной, в категориях, результатах поиска и метках. http://liftkino.com/ , http://liftkino.com/premyery_film/ , http://liftkino.com/tags/multfilmi/ ...Завершен7 лет назад
Нужно перевести небольшой сайт с кино с кодировки windows-1251 на utf-8. Без ошибок, потери информации и внешнего вида сайта. Движок DLEПереводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Я в DLE дилетант. Есть тема, нужно куча мелких исправлений, сделать под себя, как говориться. Что-то убрать, что-то добавить, в общем помочь с заполнением информации и тд. Чёткого плана работы нет, всё по мере продвижения. То есть ищу ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, онлайн кинотеатр на вордпресс, время загрузки сайта по разным тестам 10-16 секунд. Нужно найти причину такой долгой загрузки и по максиму это оптимизировать. Вплоть до смены хостинга, но хочу разобраться в этой проблеме.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад