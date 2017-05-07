Igrokxpx

Игорь Igrokxpx

 
34 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Коммуникабельный

Высшее образование

Постоянный доступ в интернет

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Яндекс фильтр. Малополезный контент, некорректная реклама, спам

    Здравствуйте, нужно вывести сайт [url=https://bolezney.net/]https://bolezney.net[/url] из под фильтра яндекса: Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностью - Малополезный контент, некорректная реклама, спам - Позиции сайта в результатах поиска понижены. Фильтр то вешают, то снимают, уже раза 3-4 такое. Писал в ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Яндекс фильтр. Малополезный контент, некорректная реклама, спам

    Здравствуйте, нужно вывести сайт https://bolezney.net из под фильтра яндекса Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностью - Малополезный контент, некорректная реклама, спам - Позиции сайта в результатах поиска понижены. Фильтр уже висит не первый месяц. Писал в поддержку, всё безрезультатно. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Помогите снять фильтр яндекса с сайта

    Здравствуйте, уже больше месяца на сайт https://bolezney.net весит в яндекс вебмастере фатальная ошибка "Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностью", где подробнее указано "Малополезный контент, некорректная реклама, спам". Рекламы на сайте вообще нет, текст уникальный рерайт. Уже два ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск вредоносного кода на сайте

    Сегодня утром Яндекс объявил что сайт https://vseokino.online является опасным. Нужно найти на что он ругается. Нарушения и угрозы безопасности на сайте https://vseokino.online Сайт или некоторые его страницы показываются с пометкой «Сайт может быть опасен». В результатах поиска позиции ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вредоносный код на сайте

    Пользователи моего сайта обнаружили странную проверку под гугл посреди экрана, которая потом ведёт на неизвестную мне пуш подписку. Показывается не всем, преимущественно РУ трафику. Мне словить данную проверку ещё не удалось.   Нужно найти код, который за это делает.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Anti adblock dle

    Нужно сделать anti adblock на сайте dle наподобии как на кинопоиске https://www.kinopoisk.ru/

    DLE
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки по мобильному виду сайта dle

    Здравствуйте, на предыдущем сайте ровняли модуль, чтобы корректно отображался для мобильных пользователей. http://prntscr.com/ls4q1q Сменил домен и тему, и проблема вернулась http://prntscr.com/ls4q7x рамки выходят за границы экрана Нужно заново сделать эти правки. p.s. первый сайт рабочий, можно глянуть как там это ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно изменить внешний вид сайта

    Здравствуйте, Нужно изменить внешний вид сайта сменить цвета, шрифты, размеры блоков, дизайн.  В общем сделать лёгкий ребрендинг, чтобы отличался от того что есть.  Сайт https://liftkino.online/

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Похожие записи по категориям DLE

    Нужно поправить стандартный код похожих записей в DLE, чтобы в них показывались только записи по таким же жанрам и рандомно. Пример уже реализован на сайте https://liftkino.online/3244-umirayushchij-detektiv.html но там версия движка ниже. На 13 движке уже не ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Похожие записи

    У меня на сайте был реализован показ похожих записей из тех же категорий, что и сама новость. После обновления движка DLE этот способ перестал работать.  Вот как выглядел код 1. В файле /engine/modules/show.full.php Найти:  $tpl-&gt;set( '{title}', $row['title'] ); Заменить на: $tpl-&gt;set( '{id}', ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вредоносный код на сайте по версии Яндекс

    Сегодня от яндекс пришло сообщение что на сайте вредоносный код.  Онлайн проверки других сайтов подтверждают это, самая результативная проверка была тут [url=https://rescan.pro/result.php?50c5c212961cf2b38b87c99fae04184d]https://rescan.pro/result.php?50c5c212961cf2b38b87c99fae04184d[/url] Я так понял что-то на мобильных устройствах показывается. Нужно найти и обезвредить. Сайт liftkino.online

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Не показывать запрещённые ссылки для Украины

    Сайт вордпресс.  На сайте есть ссылки и на вк и мейл ру. Так как для Украины это запрещённые сайты, сайт пытается загрузить их, но не получается и в итоге человек с Украины заходя на сайт, полторы ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Не показывать запрещённые ссылки для Украины

    На сайте указаны ссылки и на вк, яндекс и на мейл ру (в кодах счётчиков) Так как для Украины это запрещённые сайты, сайт пытается загрузить их, но не получается и в итоге человек с Украины заходит ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Медленная генерация страницы Вордпресс

    На разных проверках генерация главной страницы сайта занимает 5-7 секунд http://prntscr.com/g3hr1a http://prntscr.com/g3hr4p, на записях 1,5-2 секунды. Гугл pagespeed говорит, что &lt;300 ms - это нормально, но а у меня тогда просто жуть... Проверив разные аналогичные сайты пришёл к ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка мобильного отображения сайта

    Сайт адаптирован под мобильные устройства, но есть некоторые нюансы, которые нужно поправить. Отцентровать сердечко (моя колекция) http://liftkino.com/  Скриншот: http://prntscr.com/f4rw7e Убрать большие пробелы между фильмами на главной, в категориях, результатах поиска и метках. http://liftkino.com/ , http://liftkino.com/premyery_film/ , http://liftkino.com/tags/multfilmi/ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Помощь с темой DLE

    Я в DLE дилетант. Есть тема, нужно куча мелких исправлений, сделать под себя, как говориться. Что-то убрать, что-то добавить, в общем помочь с заполнением информации и тд. Чёткого плана работы нет, всё по мере продвижения. То есть ищу ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт, онлайн кинотеатр на вордпресс, время загрузки сайта по разным тестам 10-16 секунд. Нужно найти причину такой долгой загрузки и по максиму это оптимизировать. Вплоть до смены хостинга, но хочу разобраться в этой проблеме.

    WordPress
    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Roosso
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Яндекс фильтр. Малополезный контент, некорректная реклама, спам
Не задача а загадка... Было интересно и необычно. Приятно, что опыт помог решить задачу. Клиент приятный в общении и коммуникабельный. Рекомендую.
Исполнитель помог дельными советами и консультацией, что и решило мою проблему. Рекомендую!
Ответный отзыв
yverner
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Правки по мобильному виду сайта dle
Все прошло успешно, рекомендую!
Всё ок
Ответный отзыв
TryChaotic
Игорь 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
На безопасном (https) сайте находит что-то небезопасное
Отличная коммуникация, моментальная оплата.
Быстро и что самое важно удачно, помог мне с проблемой на сайте.
Ответный отзыв
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Доработка мобильного отображения сайта
Пять звезд сами за себя говорят. Контакт, четко поставленные задачи, оплата в срок. Рекомендую!
Качественно, оперативно, с хорошим подходом к клиенту. Рекомендую!
Ответный отзыв
NESTA13
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Перевод сайта с кодировки windows-1251 на utf-8
Рекомендую, как отличного заказчика! Всегда на связи! Чёткая и мгновенная оплата! Спасибо за интересную задачу!
Хорошая работа, без нареканий.
Ответный отзыв