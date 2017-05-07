Нужно поправить стандартный код похожих записей в DLE, чтобы в них показывались только записи по таким же жанрам и рандомно. Пример уже реализован на сайте https://liftkino.online/3244-umirayushchij-detektiv.html но там версия движка ниже. На 13 движке уже не ...