EasySend24 система рассылок Email. Оплата 200-250р в час оплата через наш процессинг (есть вывод в ЯД-киви оттуда)
Порекомендовать и прикрутить комменты для одностраничника
Добрый день! Есть одностраничный сайт. Там проходят вебинары. И нужно туда прикрепить комменты, чтобы люди могли писать сообщения. Если у вас есть опыт, то порекомендуйте какой сервис для комментариев выбрать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Взял простой пример из песочницы JS яндекс карт. прикрутил. все отлично, кроме одного, нужен автомаштаб. вот тут карта которая "не взалит", нужна помощь по допилу JS . - нужен этот же код, но с ...Завершен7 лет назад
- $15
1) нужна ссылка, где будут отмечены 2 галочки из фильтра http://prntscr.com/kccbvc и выдавать результат соответствующий &arrFilter_37_MIN=1 (это наличие минимальной скидки со значением 1) &arrFilter_21_freenow=Y (это статус "свободен") Сам фильтр ...Завершен7 лет назад
- $45
Доработка сайта. Расширить индивидуалность сайта. Создание дополнительного рубрикатор. Формирование меню рубрик. Самописный движок.Завершен7 лет назад
- $3
Если формула для зависимых ячеек =ЕСЛИ($H$11>=100000;H15;ЕСЛИ($H$11>=40000;K15;ЕСЛИ($H$11>=20000;M15;ЕСЛИ($H$11>=10000;O15;S15)))) для Вас не бессмысленный текст, прошу помочь восстановить работоспособность эксель-прайса компании. Необходимо разобраться с не самой простой формулой зависимости в ячейках. ТЗ по возможности озвучу по телефону/скайпу/мессенжджеру. ...Завершен7 лет назад
- $50
Приветствую, Необходимо парсить данные о сеансах кинотеатров c kino.kz (в новой версии) Сделать это нужно на двух CMS DLE, WPВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $110
Здравствуйте коллеги! Требуется посадить сайт на WordPress. Сайт не большой, верстка не сложная. Сроки(максимум 10 дней) нужен качественный, ответственным и быстрый веб-разработчик!Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужна помощь по решению проблемы в скриптеЗавершен7 лет назад
Сайт http://spzp.ru/ - заготовка доски объявлений. Ниша - спецтехника и запчасти к спецтехнике. На данный момент она на WP плюс another wordpress classifieds plugin. Необходимо привести доску в нормальный вид, подобрать подходящий бесплатный шаблон, создать ...Завершен7 лет назад
- $190
создание базы данных, содержащей информацию о товаре, его типе, характеристиках товара, описании товара - создание приложения, позволяющего частично автоматизировать заполнение таблицы с требованиями. Подробное техническое задание при отклике. Цена ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад