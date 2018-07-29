Порекомендовать и прикрутить комменты для одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки131 просмотр

Добрый день! Есть одностраничный сайт. Там проходят вебинары. И нужно туда прикрепить комменты, чтобы люди могли писать сообщения. Если у вас есть опыт, то порекомендуйте какой сервис для комментариев выбрать.

7 лет назад
Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Александр, спасибо за быстрое решение моей проблемы! За рекомендации в выборе сервиса и профессиональную работу. Всем советую сотрудничать с Александром. Он специалист высокого уровня и к тому же очень приятный в общении!
Спасибо за проект и моментальную оплату!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад