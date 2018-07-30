Выполнить требования для подключения сайта к Facebook API

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Добрый день. К сайту подключили авторизацию через Fb Api, но разрешение было дано на месяц, а чтобы получить постоянное - 

нужно дать фейсбуку подробную информацию о: 

user_gender 

user_friends 

user_likes 

user_age_range 

Вот так выглядит одно задание: https://ibb.co/marLKT

Вообщем, кто такое делал – пожалуйста, обращайтесь.

7 лет назад
Weihe
27 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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