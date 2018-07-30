Скрипт для автоматизации процесса наполнения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

Добрый день.

Если вкратце, то нужно сделать скриншот, создать пост в Wordpress c этим скриншотом и тайтлом сайта, обратиться к API Keitaro, сохранить полученные данные в таблицу Google sheets

На вход данные подаются в виде Google sheets

WordPress
7 лет назад
robertkein
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров