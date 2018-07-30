1. Ссылка скидывается телеграмм боту 2. В бекенде, есть админка с данным функционалом : - показ ссылок постов инстаграмм админу -- выбор набора комментариев по тематике (тематика город Алматы ...
Скрипт для автоматизации процесса наполнения сайта
Добрый день.
Если вкратце, то нужно сделать скриншот, создать пост в Wordpress c этим скриншотом и тайтлом сайта, обратиться к API Keitaro, сохранить полученные данные в таблицу Google sheets
На вход данные подаются в виде Google sheets
Заявки фрилансеров
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