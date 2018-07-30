Написать и установить ajax--скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок211 просмотров

Скрипт должен загружать контент заданных пунктов меню без перезагрузки всей страницы.

Оплата по факту WMR.

AJAX
7 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Быстро разобрался в непростой структуре сайта и встроил скрипт даже с большими возможностями чем ожидалось. Нашел несколько ошибок на сайте и подсказал как исправить. Рекомендую как ответственного и грамотного Исполнителя.
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад