Калькулятор для сайта Joomla

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Добрый день. 

Нужно реализовать простенький калькулятор для рассчета строительных блоков для сайта на Joomla, но по сути я думаю разницы то нет особо на чем сделан сайт. по сути нужен просто скрипт расчета. 

Во вложение файл exel в котором приведен весь расчет со всеми формулами. Повторюсь, там по сути три формулы обычных математических. 

Вообще это дело даже можно раелизовать и на этом сервисе – ucalc.pro в бесплатной версии, но в идеале конечно селать на каком то готовом компоненте на самой Joomla 

Пиите стоимость и сроки. Готов все это запустить уже сегодя

Joomla
7 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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