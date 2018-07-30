Калькулятор для сайта Joomla

Добрый день.

Нужно реализовать простенький калькулятор для рассчета строительных блоков для сайта на Joomla, но по сути я думаю разницы то нет особо на чем сделан сайт. по сути нужен просто скрипт расчета.

Во вложение файл exel в котором приведен весь расчет со всеми формулами. Повторюсь, там по сути три формулы обычных математических.

Вообще это дело даже можно раелизовать и на этом сервисе – ucalc.pro в бесплатной версии, но в идеале конечно селать на каком то готовом компоненте на самой Joomla

Пиите стоимость и сроки. Готов все это запустить уже сегодя