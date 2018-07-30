Здравствуйте, я перенес сайт с базой на хост, почему-то выдает ошибку. Пути вроде везде правильные, кэш почишен. Сайт: petparus.tmweb.ru/ Напишите вашу цену
Калькулятор для сайта Joomla
Добрый день.
Нужно реализовать простенький калькулятор для рассчета строительных блоков для сайта на Joomla, но по сути я думаю разницы то нет особо на чем сделан сайт. по сути нужен просто скрипт расчета.
Во вложение файл exel в котором приведен весь расчет со всеми формулами. Повторюсь, там по сути три формулы обычных математических.
Вообще это дело даже можно раелизовать и на этом сервисе – ucalc.pro в бесплатной версии, но в идеале конечно селать на каком то готовом компоненте на самой Joomla
Пиите стоимость и сроки. Готов все это запустить уже сегодя
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