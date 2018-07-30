CMS Joomla - доработка поиска по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Добрый день!

Сайт: ремонтпрофиврн.рф

На сайте установлен поиск (SJ Search Pro for VirtueMart) - он ищет только по товарам, нужно что бы он искал по товарам + по разделам сайта (http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/ustanovka-plastikovyh-okon

http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/terrasu-pod-kluch http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/natyazhnue-potolki и т.п.)

К примеру если посетитель в поиске наберет "окна" "доска" - то он ничего не найдет.

Joomla
7 лет назад
whoiam13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров