Обмен данными с 1с- интернет магазин Imagecms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Задача настроить обмен с сайтом с 1с со стороны сайта. XMl выгрузка не устраивает. Непосредственная запись в таблици сайта с 1с любым возможным, безопасным и быстрым методом (в две стороны сайт пишит в 1с заказы). Нужен человек или команда которая сможет качественно выполнить данное задание с опытом работ в таких задачах. Точное ТЗ обговаривается с возможным исполнителем.  

7 лет назад
caxnuk
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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