Обмен данными с 1с- интернет магазин Imagecms

Задача настроить обмен с сайтом с 1с со стороны сайта. XMl выгрузка не устраивает. Непосредственная запись в таблици сайта с 1с любым возможным, безопасным и быстрым методом (в две стороны сайт пишит в 1с заказы). Нужен человек или команда которая сможет качественно выполнить данное задание с опытом работ в таких задачах. Точное ТЗ обговаривается с возможным исполнителем.