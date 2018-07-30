Необходима доработка сайта на 1с Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Есть в разработке сайт на1с Битрикс, необходимо доработать карточку товара:  

У разных категорий товаров будет разные опции.  

Подробное ТЗ в прикрепленном файле. 

Просьба читать тз, и писать сразу цену и срок.

7 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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