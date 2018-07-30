Требуется изменить алгоритм выбора вариантов мест, текущий алгоритм можно посмотреть на тестовой версии по адресу ticket.kinoteatr.kz . Текущий принцип работы: С 1 по 5 залы предлагаются 3 ...
Необходима доработка сайта на 1с Битрикс
Есть в разработке сайт на1с Битрикс, необходимо доработать карточку товара:
У разных категорий товаров будет разные опции.
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
Просьба читать тз, и писать сразу цену и срок.
Заявки фрилансеров
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