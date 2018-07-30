Задача настроить обмен с сайтом с 1с со стороны сайта. XMl выгрузка не устраивает. Непосредственная запись в таблици сайта с 1с любым возможным, безопасным и быстрым методом (в две стороны сайт пишит в 1с заказы). ...
Заменить выгрузку в интернет-магазине на bitrix
На сайте сменился поставщик. Удалить старые товары, заменить на новые, с минимальной сменой брендов и категорий по возможности.
Настроить выгрузку с сайта https://p5s.ru/e-commerce/feed/#bitrix
На сайте уже настроена выгрузка, только от другого поставщика и с немного другими параметрами.
Срок: сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен программист на Drupal версия 7.59 нужно сделать фильтр на сайте недвижимости как у циан joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX). Так же нужно натянуть новый адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобильник) на движок, ...Закрыт7 лет назад
парсинг базы резюме сайта hh по конкретной области. Формат SQL (в идеале)Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт: kir-dizain.ru Требуются следующие доработки по сайту: 1. Меню сделать левым как тут http://www.srubirossii.ru/ (примерный принтскрин во вложение) 2. Слайд 3-5 картинок с текстом - сделать как тут http://www.srubirossii.ru/ + ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт: ремонтпрофиврн.рф На сайте установлен поиск (SJ Search Pro for VirtueMart) - он ищет только по товарам, нужно что бы он искал по товарам + по разделам сайта (http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/ustanovka-plastikovyh-okon http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/terrasu-pod-kluch http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/natyazhnue-potolki и ...Закрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно реализовать простенький калькулятор для рассчета строительных блоков для сайта на Joomla, но по сути я думаю разницы то нет особо на чем сделан сайт. по сути нужен просто скрипт расчета. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, я перенес сайт с базой на хост, почему-то выдает ошибку. Пути вроде везде правильные, кэш почишен. Сайт: petparus.tmweb.ru/ Напишите вашу ценуВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Есть пример скрипта, расположенный на другом сайте, который нужно повторить. Проблема в том, что он обфусцированный и видно только логику и итог работы скрипта. Суть скрипта - выводить по 5 комментариев на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. К сайту подключили авторизацию через Fb Api, но разрешение было дано на месяц, а чтобы получить постоянное - нужно дать фейсбуку подробную информацию о: user_gender user_friends user_likes ...Закрыт7 лет назад
Добрый день. Если вкратце, то нужно сделать скриншот, создать пост в Wordpress c этим скриншотом и тайтлом сайта, обратиться к API Keitaro, сохранить полученные данные в таблицу Google sheets На вход данные подаются ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад