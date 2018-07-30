Заменить выгрузку в интернет-магазине на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

На сайте сменился поставщик. Удалить старые товары, заменить на новые, с минимальной сменой брендов и категорий по возможности.

Настроить выгрузку с сайта https://p5s.ru/e-commerce/feed/#bitrix

На сайте уже настроена выгрузка, только от другого поставщика и с немного другими параметрами.

Срок: сегодня.

7 лет назад
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров