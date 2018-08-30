Програмные доработки сайта для СЕО оптимизации

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки131 просмотр

Здравствуйте. Начали сотрудничество с агенством, которое занимается СЕО продвижением. 

Для сайта 100form. com. ua ищем специалиста, который по подробным задачам от агенства сможет выполнить 2 этапа доработок. Сайт на Word Press

Первая задача перевести сайт на https и подключить систему в которой работает агенство, вторая позже - по списку внести доработки под сео оптимизацию. 

Во вложении подробный перечень того, что нужно сделать в первом этапе. Специалисты агенства на связи и будут коммуницировать в случае необходимости. 

WordPress
7 лет назад
evgeni007
Евгений 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$50
3 дня
Оперативно, всегда на связи, сотрудничаем дальше.
Спасибо за возможность продолжить работу с Вашими проектами!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад