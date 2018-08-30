Програмные доработки сайта для СЕО оптимизации

Здравствуйте. Начали сотрудничество с агенством, которое занимается СЕО продвижением.

Для сайта 100form. com. ua ищем специалиста, который по подробным задачам от агенства сможет выполнить 2 этапа доработок. Сайт на Word Press

Первая задача перевести сайт на https и подключить систему в которой работает агенство, вторая позже - по списку внести доработки под сео оптимизацию.

Во вложении подробный перечень того, что нужно сделать в первом этапе. Специалисты агенства на связи и будут коммуницировать в случае необходимости.