Плагин оплаты для компонента Joomla Dj Classifieds через Tranzilla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки521 просмотр

Плагин оплаты для компонента Joomla Dj Classifieds через платежную систему Tranzila Есть описание API и примеры PHP от этой платежной системы.

В итоге нужен:

Готовый плагин. С использованием Handshake с этой платежной системы. Плагин с открытым исходным кодом. Поддержка мультиязычности и мультивалютности, согласно документации API. Варианты как Iframe так и отдельная страница (есть примеры работы и поля для административной части плагина). Подробности в переписке.

JoomlaPHP
7 лет назад
volodindm
Андрей 
52 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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