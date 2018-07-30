Плагин оплаты для компонента Joomla Dj Classifieds через Tranzilla

Плагин оплаты для компонента Joomla Dj Classifieds через платежную систему Tranzila Есть описание API и примеры PHP от этой платежной системы.

В итоге нужен:

Готовый плагин. С использованием Handshake с этой платежной системы. Плагин с открытым исходным кодом. Поддержка мультиязычности и мультивалютности, согласно документации API. Варианты как Iframe так и отдельная страница (есть примеры работы и поля для административной части плагина). Подробности в переписке.