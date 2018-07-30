Здравствуйте! Нужно переделать страницу отзывы сайт ashk.global Страница должна быть максимально адаптивным, качественным и по ТЗ Можете посмотреть адаптивность сайта и делать выводы. Мне нужен профи на постоянку! Задач ...
Плагин оплаты для компонента Joomla Dj Classifieds через Tranzilla
Плагин оплаты для компонента Joomla Dj Classifieds через платежную систему Tranzila Есть описание API и примеры PHP от этой платежной системы.
В итоге нужен:
Готовый плагин. С использованием Handshake с этой платежной системы. Плагин с открытым исходным кодом. Поддержка мультиязычности и мультивалютности, согласно документации API. Варианты как Iframe так и отдельная страница (есть примеры работы и поля для административной части плагина). Подробности в переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем Front-end разработчика, для разработки небольшого сайта, с поддержкой мультиязычности. Требование: Знание html, css, js.Быстро и качественное создание сайтов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен React Native разработчик с опытом реальных проектов. Полная занятость с 10:00-19:00 по Киеву. Локация - желательно Киев/Украина. Минумум один месяц с возможностью дальнейшего сотрудничества. Поддержка и дальнейшая разработка существующего проекта, прямая коммуникация с разработчиком ...Закрыт7 лет назад
Есть в разработке сайт на1с Битрикс, необходимо доработать карточку товара: У разных категорий товаров будет разные опции. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Просьба читать тз, и писать сразу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется изменить алгоритм выбора вариантов мест, текущий алгоритм можно посмотреть на тестовой версии по адресу ticket.kinoteatr.kz . Текущий принцип работы: С 1 по 5 залы предлагаются 3 ...Закрыт7 лет назад
На сайте сменился поставщик. Удалить старые товары, заменить на новые, с минимальной сменой брендов и категорий по возможности. Настроить выгрузку с сайта https://p5s.ru/e-commerce/feed/#bitrix На сайте уже настроена выгрузка, только от другого ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача настроить обмен с сайтом с 1с со стороны сайта. XMl выгрузка не устраивает. Непосредственная запись в таблици сайта с 1с любым возможным, безопасным и быстрым методом (в две стороны сайт пишит в 1с заказы). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен программист на Drupal версия 7.59 нужно сделать фильтр на сайте недвижимости как у циан joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX). Так же нужно натянуть новый адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобильник) на движок, ...Закрыт7 лет назад
парсинг базы резюме сайта hh по конкретной области. Формат SQL (в идеале)Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт: kir-dizain.ru Требуются следующие доработки по сайту: 1. Меню сделать левым как тут http://www.srubirossii.ru/ (примерный принтскрин во вложение) 2. Слайд 3-5 картинок с текстом - сделать как тут http://www.srubirossii.ru/ + ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад