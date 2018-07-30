Ищем Front-end разработчика, для разработки небольшого сайта, с поддержкой мультиязычности. Требование: Знание html, css, js.Быстро и качественное создание сайтов.
Верстка и натяжка битрикс
Здравствуйте!
Нужно переделать страницу отзывы
сайт ashk.global
Страница должна быть максимально адаптивным, качественным и по ТЗ
Можете посмотреть адаптивность сайта и делать выводы.
Мне нужен профи на постоянку!
Задач много и каждая задача обсуждается индивидуально.
ТЗ и исходник в формате psd в наличии.
https://cloud.mail.ru/public/BU4W/23Bu9eX4D исходники
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен React Native разработчик с опытом реальных проектов. Полная занятость с 10:00-19:00 по Киеву. Локация - желательно Киев/Украина. Минумум один месяц с возможностью дальнейшего сотрудничества. Поддержка и дальнейшая разработка существующего проекта, прямая коммуникация с разработчиком ...Закрыт7 лет назад
Есть в разработке сайт на1с Битрикс, необходимо доработать карточку товара: У разных категорий товаров будет разные опции. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Просьба читать тз, и писать сразу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется изменить алгоритм выбора вариантов мест, текущий алгоритм можно посмотреть на тестовой версии по адресу ticket.kinoteatr.kz . Текущий принцип работы: С 1 по 5 залы предлагаются 3 ...Закрыт7 лет назад
На сайте сменился поставщик. Удалить старые товары, заменить на новые, с минимальной сменой брендов и категорий по возможности. Настроить выгрузку с сайта https://p5s.ru/e-commerce/feed/#bitrix На сайте уже настроена выгрузка, только от другого ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача настроить обмен с сайтом с 1с со стороны сайта. XMl выгрузка не устраивает. Непосредственная запись в таблици сайта с 1с любым возможным, безопасным и быстрым методом (в две стороны сайт пишит в 1с заказы). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен программист на Drupal версия 7.59 нужно сделать фильтр на сайте недвижимости как у циан joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX). Так же нужно натянуть новый адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобильник) на движок, ...Закрыт7 лет назад
парсинг базы резюме сайта hh по конкретной области. Формат SQL (в идеале)Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт: kir-dizain.ru Требуются следующие доработки по сайту: 1. Меню сделать левым как тут http://www.srubirossii.ru/ (примерный принтскрин во вложение) 2. Слайд 3-5 картинок с текстом - сделать как тут http://www.srubirossii.ru/ + ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт: ремонтпрофиврн.рф На сайте установлен поиск (SJ Search Pro for VirtueMart) - он ищет только по товарам, нужно что бы он искал по товарам + по разделам сайта (http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/ustanovka-plastikovyh-okon http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/terrasu-pod-kluch http://xn--b1afjpfcdbiffdu5a.xn--p1ai/uslugi/natyazhnue-potolki и ...Закрыт7 лет назад