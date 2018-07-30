Верстка и натяжка битрикс

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Закрыт5 заявок139 просмотров

Здравствуйте!   

Нужно переделать страницу отзывы   

сайт ashk.global   

Страница должна быть максимально адаптивным, качественным и по ТЗ   

Можете посмотреть адаптивность сайта и делать выводы.   

Мне нужен профи на постоянку!   

Задач много и каждая задача обсуждается индивидуально.   

ТЗ и исходник в формате psd в наличии.   

https://cloud.mail.ru/public/BU4W/23Bu9eX4D исходники  

http://www.ashk.global/company/reviews/

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров