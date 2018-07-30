Нужен плагин, который определяет кратность шага добавления товара в корзину для отдельного товара и выбор минимального количества товара для заказа. Смысл такой, что есть товар, продающийся коробками, но цена за него выставлена за 1 ...
Поправить сайт
Нужно немножко поправить сайт!Я вам скину скрипт этого сайта и дам ТЗ!
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