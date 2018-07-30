На основе скрипта PHP-teaser сделать новостную витрину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка187 просмотров

Есть скрипт  PHP- teaser. Нужно сделать подобную витрину как по ссылке: 

http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487

Пишите предложения ОТ скольки возметесь за работу, после выбора адекватной стартовой цены обсудим конкретно ТЗ и итоговую стоимость 

PHP
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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