Нужно немножко поправить сайт!Я вам скину скрипт этого сайта и дам ТЗ!
На основе скрипта PHP-teaser сделать новостную витрину
Есть скрипт PHP- teaser. Нужно сделать подобную витрину как по ссылке:
http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487
Пишите предложения ОТ скольки возметесь за работу, после выбора адекватной стартовой цены обсудим конкретно ТЗ и итоговую стоимость
Заявки фрилансеров
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