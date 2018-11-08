Интегрировать битрикс24 с астериск

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка154 просмотра

Интегрировать битрикс24 с астериск.битрикс24(в облаке).Asterisk freebpx.

Asterisk
7 лет назад
Ivanov_Ivan
Иван 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$35
2 дня
Все гоод, даже очень ГООД.Владимир крутой специалист знает что делает.Вопрос наш решил не с первого раза.С первого раза с битрикс24 мой опыт говорит что ни кто не решит, проблема всегда на стороне битрикса24. Если Владимир появиться среди Ваших исполнителей, выбирайте только Его.Это не первый проект который реализовывает нашей компании Владимир.
Отличный заказчик. Четкое задание, постоянная коммуникация, оплата полностью без задержек. Рекомендую

Заявки фрилансеров

itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад