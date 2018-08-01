Php google drive client

Нужен php class по работе с google drive (работа с google sheet, т.к. в основном будет работа с гугл таблицами) для нескольких аккаунтов.

Кейс, где будет использоваться библиотека, примерно такой:

В пользователь хочет указать чтоб данные (произвольная таблица) сохранялись в excel таблице на его google drive.

Для этого он (пользователь) делает всё по инструкции (которую должны Вы предоставить), заполняет необходимые поля (например: нужен client_id и client_token), возможно переходит по ссылке (для показа стандартного окна авторизации от гугл).

В последствии данные хранятся, например в БД.

Надо чтоб пользователь должен был пройти только 1 раз такую процедуру и доступ сохранялся на долго.

Нужна работа с таблицами по sheet API под разными пользователями. В таблицы должна быть возможность дописывать новые данные без перезаписи всей таблицы (посредством scheet api).