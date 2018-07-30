WordPress - вёрстка, добавление функционала, Woocommerce - СРОЧНО!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки193 просмотра

WordPress - вёрстка, добавление функционала, Woocommerce - СРОЧНО!

Сайт сделан на готовом шаблоне, его нужно доработать

Есть не большое ТЗ, требуется поправить сайт по верстке и добавить вумокомерц и настроить подписки для пользователей платные, для доступа к

разделам. Подключить PayPal и яндекс кассу готовые модули.

Бюджет 100$, срок 2-3 дня

Оплата по факту завершения работ!

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WooCommerceWordPress
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров