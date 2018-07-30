***ПРЕДОПЛАТУ ВЫСЫЛАЮ ТОЛЬКО ЛЮДЯМ С БОЛЬШОЙ РЕПУТАЦИЕЙ, ПОДКРЕПЛЁННОЙ БЛ, ЛИБО ЖЕ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА, ПО ДРУГОМУ - НИКАК, УЖЕ 2 РАЗА

СДЕЛАЛ ПРЕДОПЛАТУ, ЛЮДИ ПРОПАЛИ***

Доброго времени суток. Нам необходимо добавить возможность оплаты через easypay.ua.

Ввод в курс дела: ранее платежка спокойно работала черезАПИ, но сейчас

они работают только с юриками, нас этот вариант не устраивает,

налоги платить никто не хочет. Easypay этот платежная система, чем то

похожа на киви, но куда менеепривередливая. Не слетают пароли, не нужно

смс подтверждение, не просит капчу.

Данный скрипт уже работает с несколькими платежками в обходАПИ. В случае

с вебмани - сложнаясистема, не рассматриваем. Киви и ЯндексДеньги -

проверяет по платежу. Т.е.

система выдает, что нужно перевести 2000р с примечанием "оплата заказа

№23", если такой перевод был, то сайт выдает клиенту цифровой товар.

Техническая реализация:

Сделать аналог проверки платежа по примечанию - не выйдет,так как

указывать примечание при пополнении через терминал - нельзя, а перевод

с кошелька на кошелек - не работает, там лимит 400 грн в день. Каждый платеж

можно идентифицировать по двум параметрам (время пополнения, обычно оно

совпадает с временем зачисления, редко бывает разница, такие заказы сможем

выдавать вручную и номер киоска, где было сделано пополнение, номер каждого

киоска - уникален), скриншот ниже.

Сейчас при покупке мы видим следующую картину:

Нужно сделать, что бы в данном окне были следующие поля:

1) Товар

2) Количество

3) Кошелек для перевода

4) Сюда человек должен ввести точное время, когда былапроизведена транзакция

5) Сюда номер киоска

6) Ввести капчу

Если был перевод на указанный кошелек, в указанное время и суказанной

суммой (+/- 5грн), то система выдает цифровой товар. Очень важно, что

бы по одному платежу можно было получить товар только 1 раз.