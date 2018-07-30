Нужен php class по работе с google drive (работа с google sheet, т.к. в основном будет работа с гугл таблицами) для нескольких аккаунтов. Кейс, где будет использоваться библиотека, примерно такой: В ...
Доработки интернет-магазина на битрикс
Добрый день! Есть небольшое задание на программирование. В начале отклика пишите "готов".
- Сделать возможность выгружать бланк заказа в excel с фотографией и без. Пояснение: сейчас есть возможность скачать бланк заказа без фотографий товаров, заполнить его, загрузить обратно и таким образом оформить заказ. Надо сделать выбор: скачивать с фотографиями или скачивать без фотографий. При загрузке столбец с картинками должны игнорироваться, так как картинки уже есть на сайте.
- Заменить все карты яндекса на google карты. Ключ есть.
- В строчном отображении каталога столбце “Наименование” вывести картинку товара http://prntscr.com/kcoprd. Увеличительное стекло, которое под названием, (при нажатии на него открывается быстрый просмотр товара) убрать оттуда и навесить на фото - http://prntscr.com/kcrxwu (верстку сделает верстальшик, вам надо только внедрить в шаблон).
- В бланке заказа при наведении на название должно всплывать фото http://prntscr.com/jmztfk (верстку сделает верстальшик, вам надо только внедрить в шаблон)
- В корзине добавить колонку со второй характеристикой. Сейчас такой размер у колонок корзины - http://prntscr.com/kcru03, должен быть примерно такой - http://prntscr.com/kcngnj (но без этих https://prnt.sc/kco7vw белых пропусков). Артикулы будут большие (1001143250020001 или SK-0453-07-7S5-000-0453-1), это надо предусмотреть. (верстку сделает верстальщик, вам надо только внедрить в шаблон)
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