Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок174 просмотра

С сайта нашего поставщика https://www.in-salon.ru нужна таблица товаров в экселе. Формат таблицы:

Первый столбец- артикул 

Второй столбец - ссылка на картинки к товару через запятую

Третий столбец - высота сиденья

Четвертый столбец - стиль

Пятый столбец - вес

Шестой - ссылка на товар

7 лет назад
JuliaZ
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Progresive
Влад 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Progresive
Влад 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад