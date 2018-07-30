Нужен php class по работе с google drive (работа с google sheet, т.к. в основном будет работа с гугл таблицами) для нескольких аккаунтов. Кейс, где будет использоваться библиотека, примерно такой: В ...
Шаблон для zennoposter на POST-GET
нужен шаблон для zennoposter на POST-GET ( и только его ). Шаблон должен уметь работать с mail.ru агентом. Как вариант – API mail.ru запросы. Все дополнения по заданию – пишите в сообщении – отвечу сразу.
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