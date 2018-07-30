Шаблон для zennoposter на POST-GET

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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нужен шаблон для zennoposter на POST-GET ( и только его ). Шаблон должен уметь работать с mail.ru агентом. Как вариант – API mail.ru запросы. Все дополнения по заданию – пишите в сообщении – отвечу сразу.

7 лет назад
AzizIntratech
Азиз 
52 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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