В данный момент отрисовывается дизайн магазина и он по функционалу будет на 99% такой. mku-marten.ru Главная: лендинговая страничка с переходом в конкретные каталоги В остальном – обычная структура магазина. Сайт будет ...
Опен карт настройка языков
почему то не работают языки, сделано все по инструкции, в корень залиты языки, в локализации они высветились их добавила, но выдают ошибку(( Требуется донастроить за небольшое вознаграждение
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