Верстка и посадка на CMS Opencart (интернет-магазин)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок191 просмотр

В данный момент отрисовывается дизайн магазина  и он по функционалу будет на 99% такой.  mku-marten.ru 

Главная: лендинговая страничка с переходом в конкретные каталоги 

В остальном – обычная структура магазина. 

Сайт будет содержать  около 100 000 товаров в последствии и больше. 

Товарами наполнять не нужно.

От вас нужна только качественная верстка и посадка на Opencart. 

Указывайте пожалуйста примерную цену и свои работы на Opencart.

Opencart
7 лет назад
ironstasy
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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