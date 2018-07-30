Верстка и посадка на CMS Opencart (интернет-магазин)

В данный момент отрисовывается дизайн магазина и он по функционалу будет на 99% такой. mku-marten.ru

Главная: лендинговая страничка с переходом в конкретные каталоги

В остальном – обычная структура магазина.

Сайт будет содержать около 100 000 товаров в последствии и больше.

Товарами наполнять не нужно.

От вас нужна только качественная верстка и посадка на Opencart.

Указывайте пожалуйста примерную цену и свои работы на Opencart.