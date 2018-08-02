Корректировки на сайте

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Завершен4 заявки177 просмотров

1. Убрать три фото на слайдере

2. Изменить названия пунктов меню

3. При нажатии на кнопку меню, фон кнопки должен быть белым

4. "Круги" сделать круглыми,круг/Светлее сделать круги

5. "партнеры" сделать на сером фоне

6. Фиолетовый фон сделать темнее

7. На странице фон фиолетовый сделать на прайс и прайс серым,а сверху фоновая картинка как на главной

7. Тексты поменять шрифт и сделать равномерным

7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Выполнил в срок. Все сделано по ТЗ, спасибо
Все ОК! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад