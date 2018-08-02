Корректировки на сайте

Добрый день! Есть небольшое задание на программирование. В начале отклика пишите "готов". Сделать возможность выгружать бланк заказа в excel с фотографией и без. Пояснение: сейчас есть возможность скачать бланк заказа без фотографий товаров, заполнить его, ...