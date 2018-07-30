Оптимизация сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок151 просмотр

Нужно оптимизировать сайт чтобы гугл исайтс показывал зеленым.

Ссылка на сайт:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http://movie2k.so/&tab=desktop

Недорого!

DLE
7 лет назад
Frost56ru
Евгений 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов

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