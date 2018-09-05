Не работает ЧПУ на Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка176 просмотров

http://skrinshoter.ru/s/300718/QZr3canB?a таких ссылок не должно быть попровить чтоб нормально ЧПУ работал

Также нужна страница 404 на примере http://skrinshoter.ru/s/300718/2i3NI8Py?a

Joomla
7 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
спасибо все отлично
Взаимовыгодно посотрудничали. Все ок, рекомендую...

Заявки фрилансеров

srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад