Сайты на Joomla: создание с нуля, доработка, оптимизация... | Верстка: HTML5-CSS3... | Работа с векторной графикой, обработка изображений.
Работа на решение поставленных задач.
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skype: gresserg80
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whatsapp, viber: 8-915-776-86-58
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Мультиязычный сайт на Joomla!151 просмотр
- Мультиязычный лендинг128 просмотров
- Верстка сайта-визитки131 просмотр
- Сайт-каталог на Joomla132 просмотра
- Сайт школы онлайн - обучения иностранным языкам227 просмотров
- Сайт визитка на CMS Joomla166 просмотров
- Создание сайта и блога строителя. CMS Joomla190 просмотров
- Создание сайта с нуля. CMS Joomla192 просмотра
- Сайт-каталог оборудования. CMS Joomla213 просмотров
- Создание лендинга с нуля...221 просмотр
- Комплекс работ с сайтом на Joomla.208 просмотров
- Доработка существующего сайта258 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Сделал качественно и в срок.
Ответный отзыв
Четкое и понятное задание, адекватная приемка работы, моментальная оплата.
$36
10 баллов
2 года назад
Рекомендую всем. Мастер джумлы, работа выполнена на отличном уровне
Ответный отзыв
Все отлично. Адекватный и позитивный заказчик с мгновенной оплатой за принятую работу.
$20
10 баллов
2 года назад
Все хорошо, работать понравилось. По ходу дела были предложены верные замечания. Спасибо за работу
Ответный отзыв
Все отлично. Понятное и четкое ТЗ. Моментальная оплата, скорректированная с учетом вновь возникших нюансов работы. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
3 года назад
Все выполнено безупречно. Отличный исполнитель. Рекомендую? Однозначно!
Ответный отзыв
Четкая и понятная задача. Никаких проволочек с приемкой работы. Мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$17
10 баллов
3 года назад
Отличный мастер) все по ТЗ приятен в общении) советую
Ответный отзыв
Положительные впечатления от сотрудничества. Даже на задержку сроков исполнения, с моей стороны, Константин ответил адекватностью и пониманием. Оплата не заставила себя ждать. Рекомендую.