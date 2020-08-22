srgv80

Сергей srgv80

 
43 годаРоссия/Муром
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Сайты на Joomla: создание с нуля, доработка, оптимизация... | Верстка: HTML5-CSS3... | Работа с векторной графикой, обработка изображений.

Работа на решение поставленных задач.

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skype:         gresserg80

telegram:   @gresserg

whatsapp, viber: 8-915-776-86-58

HTMLJoomlaСайт на Joomla
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
guest_16486330897009
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Редактирование справки в фотошопе
Сделал качественно и в срок.
Четкое и понятное задание, адекватная приемка работы, моментальная оплата.
Ответный отзыв
vladik86
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$36
10 баллов
2 года назад
Доработка сайта на джумле
Рекомендую всем. Мастер джумлы, работа выполнена на отличном уровне
Все отлично. Адекватный и позитивный заказчик с мгновенной оплатой за принятую работу.
Ответный отзыв
van74
Иван 
30 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Требуются доработки сайта на Joomla
Все хорошо, работать понравилось. По ходу дела были предложены верные замечания. Спасибо за работу
Все отлично. Понятное и четкое ТЗ. Моментальная оплата, скорректированная с учетом вновь возникших нюансов работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
47002
Рома 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Установка капчи Joomla 3.4.1.
Все выполнено безупречно. Отличный исполнитель. Рекомендую? Однозначно!
Четкая и понятная задача. Никаких проволочек с приемкой работы. Мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Kusko1302
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$17
10 баллов
3 года назад
Подредактировать Сайт
Отличный мастер) все по ТЗ приятен в общении) советую
Положительные впечатления от сотрудничества. Даже на задержку сроков исполнения, с моей стороны, Константин ответил адекватностью и пониманием. Оплата не заставила себя ждать. Рекомендую.
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