Перенос сайта

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Закрыт7 заявок181 просмотр

перенести сайт визитку на flash - в нормальный html формат.

С возможностью редактуры картинок и текста.

HTML
7 лет назад
volodindm
Андрей 
52 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров