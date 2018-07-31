Сверстать сайт и натянуть на modx revo

Здравствуйте, требуется сверстать сайт и натянуть на modx,

Сайт будет под seo( важна скорость отклика и валидная верстка)

Студии и тех кто только учится разработке просьба не беспокоить.

Так как тут могут быть конкуренты, тз и дизайн предоставлю в личку.

От разработчика жду примеры выполненных работ.

Цену готов обсудить, оплата постраничная, разработка возможна как на вашем так и на нашем сервере.

Спасибо за внимание