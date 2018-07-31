Сверстать сайт и натянуть на modx revo

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Здравствуйте,  требуется сверстать сайт и натянуть на modx, 

Сайт будет под seo( важна скорость отклика и валидная верстка) 

Студии и тех кто только учится разработке просьба не беспокоить. 

Так как тут могут быть конкуренты, тз и дизайн предоставлю в личку. 

От разработчика жду примеры выполненных работ. 

Цену готов обсудить, оплата постраничная, разработка возможна как на вашем так и на нашем сервере. 

Спасибо за внимание  

MODX
7 лет назад
evgeniumrf
Сергей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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