Парсинг DigiSeller для dle

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Закрыт8 заявок284 просмотра

День добрый! 

Есть сайт digiseller.ru, это торговая площадка для продавцов. У каждого продавца есть свои товары. Мне нужен парсер, чтобы парсить все товары указанных продавцов (например, по никнейму продавца) по запуску в формате:  

название товара/цена/ссылка на оплату 

В приложении вид окна, с помощью которого можно спарсить информацию. 

Подробную информацию и доступ в digiseller дам по запросу. 

Жду ваших предложений и сроков!

DLE
7 лет назад
guest_15329905609379
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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