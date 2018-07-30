Парсинг DigiSeller для dle

День добрый!

Есть сайт digiseller.ru, это торговая площадка для продавцов. У каждого продавца есть свои товары. Мне нужен парсер, чтобы парсить все товары указанных продавцов (например, по никнейму продавца) по запуску в формате:

название товара/цена/ссылка на оплату

В приложении вид окна, с помощью которого можно спарсить информацию.

Подробную информацию и доступ в digiseller дам по запросу.

Жду ваших предложений и сроков!