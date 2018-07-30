Форма на ajax с массовым добавлением фото.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок229 просмотров

Нужна форма с возможностью массово прикреплять фотографии.

4 поля, текст внутри поля.

Ваше имя - простое поле

Телефон для связи - простое поле, должна быть маска телефона

Год выпуска, марка и модель - простое поле

Желаемая цена авто. - простое поле

Кнопка прикрепления фото. - функция массовой загрузки фото.

фотографии должны подружатся сразу после прикрепления, при этом возможность отправки должна отключатся, в процессе загрузки и включатся, как только загрузка закончится.

Кнопка отправки.

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AJAX
7 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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