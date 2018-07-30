У меня на сайте был реализован показ похожих записей из тех же категорий, что и сама новость. После обновления движка DLE этот способ перестал работать. Вот как выглядел код ...
Форма на ajax с массовым добавлением фото.
Нужна форма с возможностью массово прикреплять фотографии.
4 поля, текст внутри поля.
Ваше имя - простое поле
Телефон для связи - простое поле, должна быть маска телефона
Год выпуска, марка и модель - простое поле
Желаемая цена авто. - простое поле
Кнопка прикрепления фото. - функция массовой загрузки фото.
фотографии должны подружатся сразу после прикрепления, при этом возможность отправки должна отключатся, в процессе загрузки и включатся, как только загрузка закончится.
Кнопка отправки.
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