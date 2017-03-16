Разработать фирменный стиль для handyman бизнеса, включая логотип для сайта, дизайн кит для Facebook и Yelp, визитки, а также оформление для одежды и транспорта. Создать оригинальный фирменный знак и иконки для размещения на различных веб-сервисах в заданных размерах.