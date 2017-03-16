speckau

Дмитрий speckau

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vladislav_Naida
31 год
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
$240
10 баллов
2 года назад
Необходимо натянуть html на wordpress с ACF pro и доработать шаблон.
HTMLWordPressСоздание калькуляторов
Рекомендую Дмитрия как положительного заказчика. Ответственно отнёсся к постановке задачи, дал исчерпывающее ТЗ. На дополнительные вопросы отвечает оперативно. Приятно было поработать!
JIuJIy
Ирина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать баннер
Совместной работой довольна. Чётко поставленная задача, быстрая обратная связь. Возникли небольшие трудности с формой оплаты, однако Дмитрий оперативно решил данный вопрос, за что отдельное спасибо. Была бы рада продолжить сотрудничество. Рекомендую как добросовестного заказчика.
Все сделали быстро и качественно
Ответный отзыв
servweb
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
$35
10 баллов
8 лет назад
Сделать форму отправки писем с данными заказчика
Четкое т3, Оплата вовремя, Рекомендую
Все четко, рекомендую
Ответный отзыв
Shade465
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Настроить и подправить сайт на joomla3
Joomla
Было приятно работать. Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую =)
Спасибо, рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Решить проблему сервера загрузки файлов больше 4мб
HTMLNginxPHP
Дмитрий пример образцового заказчика. Четкое ТЗ, предоставил необходимый доступ, проверил выполнение и моментально оплатил. Весьма рекомендую.
Все замечательно и оперативно исправили ошибку
Ответный отзыв
Показать больше отзывов