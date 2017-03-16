Требуется натянуть HTML-код на WordPress с использованием ACF Pro, без применения Elementor или сложных фреймворков. Сайт включает стандартные страницы: главная, услуги, контакты, портфолио и о компании. Необходима доработка шаблона и дальнейшая поддержка, включая переработку модулей и написание калькуляторов. Шаблон готовый, из themeforest, с вырезанными лишними страницами.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходимо переписать премиум шаблон на базе Elementor, убрав лишние элементы и оптимизировав код. Создать кастомные страницы и разделы с полями ACF, облегчить CSS и удалить ненужные шрифты и JS. Шаблон основан на Bootstrap из ThemeForest.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется переработка шаблона сайта на WordPress без использования Elementor. Создать структуру разделов и услуг, кастомизировать страницы услуг с формой заказа и добавить кастомную карту Google. Также необходима оптимизация загрузки сайта до 85-95% в Google.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $35
Требуется разработать дизайн 2-х сторонней визитки, несколько шаблонов цифровых флаеров и шапку для Facebook. Основное внимание уделить созданию фирменного стиля, который будет отражать идентичность бренда.Фирменный стиль28 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать фирменный стиль для handyman бизнеса, включая логотип для сайта, дизайн кит для Facebook и Yelp, визитки, а также оформление для одежды и транспорта. Создать оригинальный фирменный знак и иконки для размещения на различных веб-сервисах в заданных размерах.Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим знающий дизайнер, который хорошо понимает в лидогенерации. Сайт со структурой должен быть похож на лендинг, с несколькими разделами услуг. Логотип должен быть ясный, выразительный. Который можно будет вставлять в фирменную одежду, визитки, флаеры, ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна форма с возможностью массово прикреплять фотографии. 4 поля, текст внутри поля. Ваше имя - простое поле Телефон для связи - простое поле, должна быть маска телефона Год выпуска, марка и модель - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Мне нужно поменять форму на https://avto-sokol.ru/vikup_avto/ Дизайн тот-же, но форму переделать на html+php - без привязки к движку. Плюс доработать загрузку файлов. Должна быть мультизагрузка, процесс загрузки (индикатор загрузки файлов) ограничение ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Необходимо нарисовать баннер, где будут указан график. Пример как нужно сделать баннер в приложении. Где указан график с преимуществами. Нужно сделать ярко и эффектно.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо переделать вид каталога из сгруппированных элементов (группировка по свойству) (готова реализация компонента на главную стр) Вкратце: Интегрировать сгруппированные товары в разделы каталога. Но при этом сделать исключение при использовании фильтра ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $35
Нужно Срочно доделать форму отправки писем с полями. Предыдущий программист пропал. Форма почти готова, нужно чтобы открывались окна и передавались данные. Данные, которые необходимы для передачи Имя Телефон емейл ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо настроить сайт джумлы. 1) Сделать ЧПУ закрывающие слеши и удалить в новостяхстатьях id материалов. 2) Встроить формы в контент услуг и починить форму на главной стр. 3) Сделать форму для кнопки ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходим копирайт для описания разделов. интернет-магазина мебели. Необходимы ваши работы, чтобы я смог оценить качество текстов. Нам не нужны повествовательные тексты, история возникновения. Они должны быть коммерчески-ориентированные.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать корзину и оформление заказа. в магазине на битрикс. Что есть: У нас 1 страница с корзиной и оформлением заказа на базе bitrix:sale.basket.basket (корзина) и оформление bitrix:sale.order.ajax (old_version) шаблона 1. В ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нам нужен копирайтер для текстов на разделы. Хорошо поставленный слог, коммерческие ключи. заказать, купить, цена и тд. Отформатированные для удобного визуального восприятия.Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать дизайн оформления заказа\корзины для интернет-магазина Страница должна быть 1 (совмещенная с корзиной) Дизайн нужен только самой страницы (шапку и футер рисовать не нужно) 3 экрана, Десктоп, планшет, мобильные. Примеры, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Что нам нужно. Модель с максимальной проработкой. Разных ракурсах, показа ткани и деревянных или стальных элементов. В разных конфигурациях (разложенные, сложенные) и вписанный в комнату (можно использовать пустую, осветленную солнцем с ламинатом). ...3D-графика11 заявокЗакрыт8 лет назад
Загрузка файла больше 4Мб вызывает ошибку. Необходимо решить проблему загрузки файлов Настройки php и базовая настройка nginx была сделана и увеличены лимиты, память и тд, все равно ошибка есть. Сайт работает ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нам необходимо обработать (почистить от пробелов, грязи, выделить стронги\заголовки) тексты чрез http://ckeditor.com/features из word и опубликовать на сайте в режиме html (чтобы сохранить все теги) К каждой услуги нужно - подобрать картинку ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо заполнить нашу таблицу csv импорта. От вас надо заполнить города и различные склонения к ним. Выставить название области\края\республики и тд как в таблице на сайте. Все инструменты быстрой обработки ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад