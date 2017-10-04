По моей вине немного затянули. Планировали один объём работ, но Дмитрий оказался очень хорошим специалистом и в итоге расширили объём задач. В итоге все задачи выполнены, а некоторые даже сделаны лучше чем планировались, ибо Дима предложил свои варианты реализации и они оказались удачнее, чем наши.