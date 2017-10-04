Shade465

Дмитрий Shade465

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб дизайн и разработка сайтов

ПОРТФОЛИО﻿ | УСЛУГИ 

Почему вам стоит стоит заказать разработку сайта у меня?

  • Реальные и актуальные цены. Я беру за свою работу ровно столько, сколько она стоит. 100% ваших денег будет отработано
  • Моя основная деятельность - создание сайтов под ключ с нуля. Работаю с CMS Joomla + Seblod и Uikit, что позволяет мне сделать абсолютно любой функционал. Занимаюсь веб разработкой и интернет маркетингом с 2014 года и по сегодняшний день.
  • Делаю быстро и правильно, придерживаясь общепринятых правил стандартизации.
  • Использую только современные технологии HTML верстки.

    - HTML 5

    - SASS/Less/CSS3

    - Javascript

    - UIkit 3

    - Webpack/Gulp

    - Git

  • Чистый код, без лишнего мусора - все валидно и понятно. Адаптация под мобильные устройства для удобного просмотра на любых девайсах.
  • СЕО оптимизация. При создании сайта я всегда делаю оптимизацию для поисковых систем и ваш проект идет в индекс уже с высокого старта.
  • Работа по Техническому Заданию.
  • Всегда на связи и никуда не пропадаю.

    • - shade465 - skype

    - @Shade465 - telegram

    - [email protected] почта

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Обо мне

Web-разработка приносит мне особое удовольствие и я занимаюсь любимым делом. Постоянно развиваю свой кругозор в мире интернет технологий и маркетинга. Ищу партнеров для долгосрочного сотрудничества. Быстро адаптируюсь к незнакомым компонентам, владею  PHP и MYSQL.

PHPJavascriptMySQLHTMLJoomlaSASSGulpGitSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Помощь в создании сайта на Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15160014851732
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SimonAVZ
Семен 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
9 баллов
6 лет назад
Доработка сайта интернет магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Доделать сайт на Joomla (изменить дизайн на некоторых страницах)
По моей вине немного затянули. Планировали один объём работ, но Дмитрий оказался очень хорошим специалистом и в итоге расширили объём задач. В итоге все задачи выполнены, а некоторые даже сделаны лучше чем планировались, ибо Дима предложил свои варианты реализации и они оказались удачнее, чем наши.
Задача была поставлена точно. Оплата вовремя. Кроме того хочу сказать что Игорь отличный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
SimonAVZ
Семен 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта интернет-магазина
Отзывчивый и профессиональный исполнитель. Готов идти навстречу клиенту, находить общий язык. Знает предмет своей работы. Рекомендую.
Работать с Семеном приятно, цели поставлены четко, оплата в срок) Рекомендую!
Ответный отзыв
Интернет-магазины
2 отзыва
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга