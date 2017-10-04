Веб дизайн и разработка сайтов
Почему вам стоит стоит заказать разработку сайта у меня?
- Реальные и актуальные цены. Я беру за свою работу ровно столько, сколько она стоит. 100% ваших денег будет отработано
- Моя основная деятельность - создание сайтов под ключ с нуля. Работаю с CMS Joomla + Seblod и Uikit, что позволяет мне сделать абсолютно любой функционал. Занимаюсь веб разработкой и интернет маркетингом с 2014 года и по сегодняшний день.
- Делаю быстро и правильно, придерживаясь общепринятых правил стандартизации.
- Использую только современные технологии HTML верстки.
- HTML 5
- SASS/Less/CSS3
- Javascript
- UIkit 3
- Webpack/Gulp
- Git
- Чистый код, без лишнего мусора - все валидно и понятно. Адаптация под мобильные устройства для удобного просмотра на любых девайсах.
- СЕО оптимизация. При создании сайта я всегда делаю оптимизацию для поисковых систем и ваш проект идет в индекс уже с высокого старта.
- Работа по Техническому Заданию.
- Всегда на связи и никуда не пропадаю.
- shade465 - skype
- @Shade465 - telegram
- [email protected] почта
Обо мне
Web-разработка приносит мне особое удовольствие и я занимаюсь любимым делом. Постоянно развиваю свой кругозор в мире интернет технологий и маркетинга. Ищу партнеров для долгосрочного сотрудничества. Быстро адаптируюсь к незнакомым компонентам, владею PHP и MYSQL.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$500
9 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$120
10 баллов
6 лет назад
По моей вине немного затянули. Планировали один объём работ, но Дмитрий оказался очень хорошим специалистом и в итоге расширили объём задач. В итоге все задачи выполнены, а некоторые даже сделаны лучше чем планировались, ибо Дима предложил свои варианты реализации и они оказались удачнее, чем наши.
Ответный отзыв
Задача была поставлена точно. Оплата вовремя. Кроме того хочу сказать что Игорь отличный специалист. Рекомендую!
$300
10 баллов
6 лет назад
Отзывчивый и профессиональный исполнитель. Готов идти навстречу клиенту, находить общий язык. Знает предмет своей работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать с Семеном приятно, цели поставлены четко, оплата в срок) Рекомендую!
Интернет-магазины
2 отзыва
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга