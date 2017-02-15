Рерайт 80 текстов для магазина мебели и публикация их на сайте

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Завершен13 заявок272 просмотра

Необходимо отрерайтить\написать 80 текстов для магазина.

95-100% уникальность (тексты будут выборочно проверятся через программу.

Использовать несколько источников.

Публикация текстов (на уже созданные товары)

Публикация - обязательно использовать теги

- для параграфов - все тексты и

По необходимости:

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      100р 1 товар.

8 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$1
30 дней
Все отлично, тексты и исполнительность
Отличный заказчик. Понравился деловой подход к работе и своевременная оплата. По-моему - идеально). Спасибо!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад

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