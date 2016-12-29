Рерайт статьи.

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Завершен6 заявок145 просмотров

Добрый день! Требуется сделать рерайт статьи на экономическую тему(менеджмент) - объем 13k символов. Уникальность от 80%. 

Срок сдачи до 29.12(включительно)

8 лет назад
jeffcs
26 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$14
1 день
Спасибо за проделанную работу, все отлично!)
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Спасибо Вам! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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