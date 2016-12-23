Рерайт текста

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Необходимо сделать рерайт статьи. 12,7к символов бп. Оптимально сегодня или до вечера завтрашнего дня. 

8 лет назад
jeffcs
26 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LibertyEmpire
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Человек нарушил сроки. На сообщения не отвечает. Работу так и не сделал.
Сроки были нарушены мной по технической причине. Предоплата была возвращена в полном объеме. Претензий не имею, с Егором можно работать.

Заявки фрилансеров

LibertyEmpire
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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