Требуется сделать рерайт (с элементами копирайта) 30 статей на тему экстрасенорную тематику Объем статьи "на выходе" - 2,5...3 тыс знаков с пробелами. Тематика: 1. Аура. ...
Рерайт текста
Необходимо сделать рерайт статьи. 12,7к символов бп. Оптимально сегодня или до вечера завтрашнего дня.
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