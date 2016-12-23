Рерайт (с элементами копирайта) 30 статей на экстрасенорную тематику

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Закрыт16 заявок287 просмотров

Требуется сделать рерайт (с элементами копирайта) 30 статей  на тему экстрасенорную тематику

Объем статьи "на выходе" -  2,5...3 тыс знаков с пробелами.

Тематика:

1. Аура.

2. Чакры (как эти чакры следует очищать, для чего это необходимо).

3. Биополе.

4. Сновидения.

5. Любовь.

6. Энергетические вампиры.

7. Нумерология.

8. Карма.

9. Кармические привязки

10. Экстрасенсорика.

11. Проклятья.

12. Порчи.

13. Привороты.

14. Сохранение семьи.

15 Защита семьи.

16. Как сохранить любовь.

17. Оберег.

18. Талисманы (зачем они нужны, что они улучшают и создают).

19. Медитация, дата рождения,  гадания на картах таро.

Требования:

1. Высокое качество текста, минимум ошибок.

2. Исходные статьи для рерайта исполнитель должен искать самостоятельно и предоставлять заказчику на утверждение.

3. К каждую статью следует укомплектовать одной иллюстрацией, желательно не с сайта-источника. Мин. размер иллюстрации - 500x400 пикселов.

4. SEO-требования отсутствуют, текст должен быть естественным.

5. "Сверхзадача" статей - материал должен усиливать и стимулировать интерес читателя к освещаемой тематике. Желательно в каждой статье привести короткий пример из жизни, когда рассматриваемый предмет оказывал тот или иной эффект на судьбу человека.

Внимание! Заявки без примеров работ не рассматриваются, не тратьте время зря. Необходимо хорошее качество текста.

8 лет назад
litterec
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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